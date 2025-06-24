Суд приговорил блогера Битмаму к семи годам колонии

Суд приговорил Валерию Федякину, более известную как Битмама, к семи годам колонии. Ее признали виновной по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, но по факту присваивала себе эти средства. Ущерб от ее действий оценивается в 2,2 миллиардов рублей.

Битмама обвиняется в создании финансовой пирамиды и выводе заработка за рубеж в обход валютного контроля и ограничений. По версии следствия, блогер переводила в криптовалюту наличные, а затем направляла через криптокошельки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Федякина в последние годы жила на две страны — Россию и ОАЭ.

Ранее м сообщал, что блогеру Александре Митрошиной продлили домашний арест еще на два месяца, сообщил 5-tv.ru адвокат Михаил Юсупов.

Митрошина останется под домашним арестом до 24 августа. Блогера обвиняют по части 4 статьи 174.1 УК РФ в легализации (отмывании) в особо крупном размере денежных средств, которые приобретены вследствие преступления.