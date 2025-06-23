Блогеру Митрошиной продлили домашний арест до 24 августа

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 36 0

Интернет-знаменитость обвиняют в отмывании 127 миллионов рублей.

Александре Митрошиной продлили домашний арест до 24 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Блогеру Александре Митрошиной продлили домашний арест еще на два месяца, сообщил 5-tv.ru адвокат Михаил Юсупов.

Митрошина останется под домашним арестом до 24 августа. Блогера обвиняют по части 4 статьи 174.1 УК РФ в легализации (отмывании) в особо крупном размере денежных средств, которые приобретены вследствие преступления.

Ранее Митрошину задержали в Сочи, позже ее доставили в Москву. По версии следствия, у блогера есть задолженность перед налоговой в 127 миллионов рублей.

До 30 сентября 2024-го инфлюенсер внесла платежи в размере 666 миллионов рублей для погашения налоговой задолженности. Известно, что Митрошина продала всю недвижимость в РФ, чтобы рассчитаться со всеми своими долгами.

Ранее 5-tv.ru писал о муже Александры, Тимуре Кошкарове. За него девушка вышла замуж незадолго до задержания. Кошкаров в прошлом сталкивался с серьезными проблемами, включая анорексию, зависимости и психические расстройства. Сейчас Тимур продает курсы, которые, по его словам, помогают людям изменить жизнь.

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