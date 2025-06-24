Собянин: благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет 5 и 6 июля

Запланирована программа для всей семьи. Центральным мероприятием станет ярмарка столичных НКО.

В саду имени Н. Э. Баумана 5 и 6 июля состоится ежегодный благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Фестиваль пройдет в рамках масштабного проекта «Лето в Москве». Центральным мероприятием станет благотворительная ярмарка 30 столичных некоммерческих организаций (НКО). Собранные средства они направят на помощь подопечным фондов.

«На фестивале можно будет интересно провести время всей семьей: поучаствовать в мастер-классах, пройти квесты, позаниматься йогой и т. д. Для самых маленьких гостей откроется детская зона. В локации „Пушистый друг“ посетители смогут прогуляться с животными из приютов и при желании забрать их домой», — написал Мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московская школьница Надежда Яшмолкина сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Выпускница школы № 1514 получила высший балл по каждому из четырех предметов: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. В течение года она также победила в шести профильных олимпиадах, участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.