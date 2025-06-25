Тайна подвала: как в гостинице Петербурга оказался оружейный схрон ОПГ из 1990-х

У петербургских сыщиков, которые чаще всего имеют дело с своеобразным контингентом, сейчас более сложная задача. Они должны выяснить, кому принадлежит тайник с арсеналом снайперов, обнаруженный в одной из городских гостиниц. Скорее всего, оружие пролежало там больше 15 лет и имеет отношение к тому времени, когда северную столицу называли «Бандитским Петербургом». Тем более, что и место, где нашли склад, имеет богатую криминальную историю. Обо всем корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

То, что найдено в тайнике старой гостиницы, оперативники из 1990-х, а также бандиты, безошибочно назвали бы набором киллера. Самый ценный экземпляр — снайперская винтовка Драгунова, ее еще называли «Плетка» за характерный звук при выстреле. По тем временам, наверное, лучшее оружие для ведения прицельной стрельбы. Кроме него, пара пистолетов ТТ (Тульский Токарева — Прим. Ред.). Это вообще неотъемлемый атрибут любого участника преступной группировки. Сюда же добавить пару гранат. Вот и вся экипировка наемного убийцы. Чтобы выполнить заказ и уверенно уйти с места.

«Схрон с оружием и взрывчаткой обнаружили в этом отеле на севере Петербурга. Сейчас здесь идет ремонт. О находке сообщил один из сотрудников отеля», — рассказал корреспондент.

По данным наших источников, схрон обнаружили только благодаря тому, что владельцы решили сделать в гостинице бассейн. Так они оказались в подвальном помещении, в котором прежде никогда не были. Гостиница работает, постояльцев много. Нервы у администрации не выдерживают.

По поводу хозяина арсенала, наиболее вероятная версия с бывшим директором гостиницы Борисом Ивановым. В 1999 году в городе на Неве его знали как «Боба Большого» или «Боба Инкассатора», и он был бригадиром самой влиятельной на тот момент группировки в регионе — «тамбовской». Забрать у него гостиницу «Спутник» попытались «кемеровские», которые и убили его.

«Иванова застрелили не здесь. Киллеры прятались в кустах, подкараулили „Мерседес“ жертвы и открыли по нему шквальный огонь из автоматов. Он погиб на месте», — поделился Роман Ишмухаметов.

Кроме погибшего Иванова, вероятнее всего, о тайнике никто не знал.

«Как мы помним, они как раз активно участвовали в этой так называемой „приватизации“, а по сути там, значит, были наезды на акционеров, и те продавали акции», — рассказал руководитель Ассоциации сотрудников МВД РФ «Милицейское братство» Александр Михайлов.

Отобрать тогда у «тамбовских» гостиницу «кемеровские» не смогли. А через два года их лидера Вадима Беляева задержали на Украине. Он по поддельным документам пытался выехать в Польшу. Но был экстрадирован в Россию и получил 21 год заключения. «Бандитский Петербург» — это про 1990-е. Тогда в страхе жителей и бизнесменов держали сразу несколько группировок, но их постепенно вытеснили как раз «тамбовские». Лидера организованной преступной группы (ОПГ) Владимира Барсукова (Кумарина) даже называли ночным губернатором Петербурга. Десять лет назад его осудили на 23 года за покушение, а позже и за создание организованного преступного сообщества. Эксперты уверены: петербургские подвалы таят в себе еще много схронов.

«Оружие, как правило, держали в квартирах, на складах, даже в поселках, в квартирах, которые снимали преступники. После того как исчезали люди, эти вещи оставались. Поэтому такие склады боеприпасов находили, находят, и мы будем находить. И надо к этому готовиться, да», — отметил ветеран уголовного розыска, руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев.

Что касается найденного оружия, то его, скорее всего, прятали ненадолго. То есть это был рабочий инструмент бандитов, который мог потребоваться каждый день. Именно поэтому оружие не в промасленных тряпках и за эти годы проржавело насквозь. Хотя схрон был сделан очень грамотно. Вроде забрать содержимое было легко, но место выбрано так, чтобы лишний раз без необходимости туда никто не совался. Вот поэтому и докатилось до нас это 1990-х только сейчас. Возможно, эксперты-криминалисты смогут по серийным номерам установить происхождение этого оружия.