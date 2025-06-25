«Я стоял на коленях»: Брэд Питт рассказал о трудном периоде своей жизни

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Брэд Питт рассказал о поддержке в клубе анонимных алкоголиков во время развода

Фото, видео: Reuters/Maja Smiejkowska; 5-tv.ru

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По словам актера, справиться с депрессией и зависимостью от алкоголя ему помогли встречи в клубе анонимных алкоголиков.

Американский актер Брэд Питт поделился откровениями о самом трудном периоде своей жизни.

Развод с актрисой Анджелиной Джоли, который длился почти десять лет, довел звезду Голливуда до отчаяния. И самую искреннюю поддержку актер нашел в клубе анонимных алкоголиков. На собраниях Питт открыто говорил о слабостях и ошибках. В том числе о злоупотреблении спиртным. Но, услышав десятки подобных историй, актер осознал, что не одинок. И смог побороть депрессию.

«Знаешь, я был подавлен, я буквально стоял на коленях. Мне нужно было что-то, что поможет избавиться от всех этих чувств, нужна была перезагрузка. Нужно было пробудить во мне то, что давно забыто. Эти ребята, это место, все это позволило мне сделать первые шаги», — рассказал Бред Питт.

Преодолев стресс, актер вернулся к тому, что умеет лучше всего — съемкам в кино. Накануне Питт презентовал в Лондоне свой новый фильм о «Формуле-1». Он назвал этот опыт невероятным, поскольку картину снимали во время настоящих гонок Гран-при. А отыгрывать роль приходилось на скорости свыше двухсот километров в час. Возвращается в привычное русло и личная жизнь актера. На ковровой дорожке Питт появился со своей новой избранницей — фитнес-тренером Инесс де Рамон.

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