Ирония на свадьбе: Дубцова вручила Бородиной подарок с «намеком»

|
Ангелина Халина
Ангелина Халина 34 0

Дубцова вручила Бородиной в подарок на свадьбу скалку

Ирония на свадьбе: Дубцова вручила Бородиной подарок с «намеком»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица прибыла на праздник позже других, но успела удивить оригинальным презентом.

Певица Ирина Дубцова стала одной из приглашенных гостей на пышной свадьбе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, состоявшейся 23 июня.

Как сообщают 7Дней.ru, артистка опоздала и пропустила церемонию обмена клятвами. Несмотря на это, она присоединилась к основному веселью и выразила восторг по поводу атмосферы и дресс-кода, по которому все женщины должны были быть в белом, как и сама невеста.

Особое внимание она также уделила жениху, назвав его «самым добрым мужчиной». Однако наибольший интерес вызвал подарок, который певица вручила молодоженам. В набор вошли массажер для ног, винные бокалы и скалка для теста.

При этом Дубцова с юмором отметила, что последний предмет можно применять не только в кулинарии, но и в семейной жизни.

«Так, Ксюх, смотри. Это Коля такой расслабленный сидит, массирует ножки, ни о чем не подозревает, пьет вино из бокалов и что-то вдруг накосячил, а ты такая берешь скалку вот эту…» — с улыбкой прокомментировала Ирина.

Ранее в 5-tv.ru рассказывали о том, что свадьба телеведущей Ксении Бородиной с блогером Николаем Сердюковым вызвала бурю негативных обсуждений.

+21° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
78.39
0.10 91.74
1.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:27
Только смелых уважает высота: самая умная крыса отправилась в стратосферу
14:13
Сергей Лавров прилетел в Туркменистан с официальным визитом
14:04
Песков рассказал, когда ожидать новый раунд переговоров с Украиной
13:55
Иран ограничит взаимодействие с МАГАТЭ
13:48
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против российского офицера
13:40
Ирония на свадьбе: Дубцова вручила Бородиной подарок с «намеком»

Сейчас читают

Украинских женщин заманивают на убой мантрами о «гендерном равенстве»
Школьник из России обыграл экс-чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025