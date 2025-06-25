«Почему вас так триггернуло?»: муж Ольги Орловой вел Ксению Бородину к алтарю

Свадьба телеведущей стала предметом бурных обсуждений, начиная с выбора жениха.

Роскошная свадьба телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова вызвала множество споров. Поклонники успешной звезды удивляются и выбору жениха, которого по-прежнему считают альфонсом, и некоторым деталям мероприятия. Во-первых, к моменту торжества влюбленные уже были пару недель женаты, они сходили в ЗАГС заблаговременно. Но не взяли с собой детей, что показалось некоторым удивительным. А вдруг дочери Бородиной не поладили с новым отчимом?

Еще больше впечатлило фолловеров Бородиной то, что под венец ее вел Валерий Маслов — муж коллеги и близкой подруги Ольги Орловой. Фото с ним звезда опубликовала в личном блоге. Певицу сразу засыпали вопросами подписчики — почему такой неожиданный выбор? Как она сама относится к идее предоставить супруга на роль, которую обычно получает папа невесты? В ответ Орлова напомнила, что отца фактически нет.

«Сопровождать к алтарю может брат, дед, дядя или близкий друг, который мог провести ее к жениху. Совсем не обязательно, чтобы невесту отдавал замуж именно отец. Главное, чтобы рядом был человек, который радуется счастью „молодых“! Не поняла только, почему большинство из вас так триггернуло, что мой муж вел мою подругу к алтарю!» — написала Ольга Орлова.

Биологический отец Ким Амоев не участвовал в жизни Бородиной, и он умер в 2018 году. Из-за обиды на него по достижении совершеннолетия телеведущая взяла фамилию матери. Отчим-итальянец по имени Дженни заменил его, но не смог присутствовать на свадьбе. Мама Ксении уехала в Италию, когда девочке было пять лет, оставила ребенка на бабушку и деда. А когда та повзрослела, произошло воссоединение.

Дженни — архитектор и владелец строительной компании. Несмотря на достаток, он и мама не баловали Бородину, так как хотели, чтобы она всего добилась сама. За это Ксения, по собственным словам, благодарна. Мама телеведущей давно рассталась с итальянцем, но это не стало причиной разрыва родительских отношений. Дженни до сих пор присутствует в жизни Бородиной, знаком с ее дочками.

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