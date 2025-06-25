С рэпера P. Diddy сняли часть обвинений

Следующее важное заседание по его делу состоится 27 июня. Именно на нем заслушают заключительные аргументы.

Американского продюсера и рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, больше не подозревают в ряде тяжелых преступлений. Об этом сообщает TMZ. Речь идет, в частности, об обвинениях в похищении и попытке поджога.

Комбса обвиняли в том, что он якобы удерживал одну из своих сотрудниц, Каприкон Кларк, в неизвестном месте и подверг ее допросу с использованием детектора лжи. Кроме того, предполагалось, что он насильно удерживал в отеле свою бывшую девушку, певицу Кэсси. Однако доказательств по этим эпизодам представлено не было.

Также с Комбса снято обвинение в попытке поджога автомобиля рэпера Кида Кади. По словам последнего, продюсер из ревности якобы бросил в его Porsche коктейль Молотова. Прокуратура не смогла подтвердить этот эпизод, равно как и часть обвинений, связанных с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией.

При этом часть обвинений по-прежнему остается в силе.

В ноябре 2023 года Кэсси обвинила Комбса в многолетнем сексуальном и физическом насилии, однако спустя сутки отозвала иск. Позже в СМИ попали кадры, на которых видно, как он избивает девушку. После этого расследование получило широкую огласку.

В марте в доме P. Diddy прошли обыски. По данным источников, там были обнаружены наркотики, оружие и более тысячи бутылок интимной смазки, которые, как утверждается, использовались на закрытых вечеринках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Кэсси Вентура преждевременно родила на 8-м месяце после суда над P. Diddy.