На восьмом месяце: Кэсси Вентура преждевременно родила после суда над P. Diddy

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Певица Кэсси Вентура преждевременно родила на 8-м месяце после суда над P. Diddy

Главная жертва P. Diddy Кэсси Вентура родила раньше срока

Фото: www.globallookpress.com/Byron Purvis

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Певица, дав показания против экс-возлюбленного, была госпитализирована.

Певица Кэсси Вентура родила на восьмом месяце беременности. Газета Daily Mail предполагает, что причина преждевременных родов — стресс, который Вентура испытала в ходе дачи показаний против экс-возлюбленного, американского рэпера Шона Комбса (P. Diddy).

Источник газеты сообщил, что певица стала мамой в третий раз спустя всего несколько дней после того, как Кэсси пришлось провести несколько дней в зале суда. Ей пришлось непросто: из-за большого срока девушка постоянно просила о перерывах и плакала.

Кроме того, певице пришлось рассказать подробности издевательств, которые она претерпевала, будучи в отношениях с P. Diddy.

Вентура родила мальчика. Известно, что с ней и с малышом все хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что беременная Кэсси Вентура госпитализирована после суда над P. Diddy. В 2019 году певица вышла замуж на известного фитнес-тренера Алекса Файна. Супруги воспитывали двоих дочерей, а теперь стали родителями в третий раз.

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