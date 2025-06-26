Эрдоган: Турция готова противостоять Израилю в случае необходимости

Турция не собирается вступать в военный конфликт с Израилем, однако, если понадобится, то встанет на борьбу «против зла». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогу саммита НАТО в Гааге.

По его словам, особенно это относится к боевым действиям в секторе Газа.

Турецкий лидер отметил, что Анкара направлена на установление мира на Ближнем Востоке и приложит усилия для его обретения.

«В дополнение ко всему этому мы будем продолжать выступать против угнетения, против зла, невыносимого поведения Израиля», —привел слова президента телеканал TRT Haber.

При этом Эрдоган подчеркнул, что население Газы уже долгое время не получает помощь, поэтому дальнейшая судьба его жителей остается неизвестной. Как считает лидер государства, никакие «могущественные державы» обеспечить безопасность гуманитарных грузов в анклаве не смогут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ИИ спрогнозировал риски начала ядерного конфликта между Ираном и Израилем.