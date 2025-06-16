ИИ спрогнозировал риски начала ядерного конфликта между Ираном и Израилем

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 176 0

Искусственный интеллект проанализировал ключевые факторы и взглянул на возможные пути развития событий на Ближнем Востоке. Что может произойти дальше?

ИИ спрогнозировал риски начала ядерного конфликта между Ираном и Израилем

Фото: 5-tv.ru

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Искусственный интеллект оценил вероятность начала ядерной войны между Ираном и Израилем, которая, по прогнозам, составляет всего 0,5–1%. Как сообщают в Life.ru, в анализе, учитывающем военные, политические, экономические и дипломатические факторы, ИИ пришел к выводу, что, несмотря на высокую напряженность, шансы на такой сценарий остаются низкими.

Наиболее вероятным развитием событий считается продолжение конфликта в формате прокси-войны через удары с территории Ливана, Сирии, Йемена и с участием группировок ХАМАС и «Хезболлы». Вероятность этого варианта оценивается в 45–50%. Такой формат удобен для обеих сторон, позволяя Ирану сохранять влияние без прямого вмешательства, а Израилю — наносить удары по иранским позициям в Сирии, при этом мировые державы, такие как США и Россия, заинтересованы в сдерживании эскалации.

Возможность открытого локализованного конфликта с прямыми ударами между Ираном и Израилем без применения ядерного оружия оценивается в 20–25%. Такой сценарий может возникнуть в ответ на крупные атаки, включая удары по ядерным объектам или инфраструктуре спецслужб, с использованием баллистических ракет, дронов и кибератак, при этом стороны осознают высокие риски масштабного противостояния.

Вероятность дипломатического замораживания конфликта при сохранении напряженности — около 15–20%, что может быть достигнуто через посредничество таких стран, как Оман, Катар и Турция, а также давление со стороны США, ЕС, Китая и России, особенно если внутренние проблемы в обеих странах усилят желание снизить градус конфликта.

Шанс перехода к полномасштабной региональной войне с участием других государств Ближнего Востока, включая страны Персидского залива, Сирии, Ирака и Ливана, оценивается в 5–7%, что возможно в случае провала дипломатии и сдерживания, когда Израиль атакует иранскую ядерную инфраструктуру, вызывая масштабный ответ и втягивание в конфликт крупных игроков, что дестабилизирует регион.

В свою очередь применение ядерного оружия, будь то ограниченное или полномасштабное, остается крайне маловероятным — 0,5–1%.

Израиль воспринимает ядерное оружие, в первую очередь, как средство сдерживания, а Иран, даже если достигнет ядерного потенциала, вряд ли пойдет на первый шаг по его применению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили конфликт Ирана и Израиля.

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