Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Срочная новость 25 0

Работа в рамках стамбульских договоренностей продолжается.

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

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В рамках Стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной, сообщил источник 5-tv.ru.

Обмен пленными был паритетный. Уточняется, что работа в рамках стамбульских договоренностей продолжается.

Предыдущий обмен пленными состоялся 19 июня. Тогда российских бойцов сначала разместили в Белоруссии. 

Российская сторона неоднократно подтверждала готовность к проведению обменов военнопленными в соответствии с графиком, принятым в Стамбуле.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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