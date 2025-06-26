Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными
Работа в рамках стамбульских договоренностей продолжается.
Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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В рамках Стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной, сообщил источник 5-tv.ru.
Обмен пленными был паритетный. Уточняется, что работа в рамках стамбульских договоренностей продолжается.
Предыдущий обмен пленными состоялся 19 июня. Тогда российских бойцов сначала разместили в Белоруссии.
Российская сторона неоднократно подтверждала готовность к проведению обменов военнопленными в соответствии с графиком, принятым в Стамбуле.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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