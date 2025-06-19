«Мы дома!» — из украинского плена возвращена группа российских военных

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 49 0

Минобороны РФ: из украинского плена возвращена группа российских военных

Фото, видео: telegram/Минобороны России/mod_russia ; 5-tv.ru

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Бойцов ждет курс лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Из украинского плена возвращена группа российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что обмен пленными был осуществлен в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей.

«Мы дома!» — ликовали наши бойцы.

Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. Там они получают психологическую и медицинскую помощь. По прибытии в РФ всех военнослужащих ждет курс лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны страны.

Российская сторона неоднократно подтверждала готовность к проведению обменов военнопленными в соответствии с графиком, принятым в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что еще одна группа российских военнослужащих вернулась из плена ВСУ в рамках обмена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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