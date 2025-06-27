Трамп объявил о заключении торговой сделки с Китаем

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

США могли также представить новое предложение для Евросоюза.

Трамп: подписана торговая сделка с Китаем

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Президент США Дональд Трамп во время публичного заявления в Белом доме сообщил о том, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем. При этом, по словам американского лидера, в скором времени ожидается подписании такого же соглашения с Индией.

«Мы только вчера подписали с Китаем, верно? У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть Индии рынок для товаров США», — заявил Трамп.

Также информационное агентство Reuters сообщило, ссылаясь на источники, что Соединенные Штаты представили Европейскому союзу (ЕС) новое предложение по торговой сделке.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп рассказал об урегулировании споров с Китаем. Страны пришли к договоренности устранить спорные вопросы с поставками редкоземельных металлов.

Глава Соединенных Штатов отмечал, что его стана пребывает в «очень хорошей форме» по отношению к Китаю в торговой сделке.

До этого Белый дом ввел пошлины на импорт товаров в государство. В свою очередь Китай начал контролировать экспорт редкоземельных металлов. Теперь вывоз сырья возможен исключительно при наличии специальной лицензии, выдающейся Министерство коммерции КНР.

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