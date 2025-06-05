«Мы заключили сделку»: Трамп об урегулировании споров с Китаем

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Трамп заявил об урегулировании споров с Китаем

«Мы заключили сделку»: Трамп о урегулировании споров с КНР

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Разногласия в основном касались поставок редкоземельных металлов.

США и Китай договорились устранить ряд спорных вопросов по поставкам редкоземельных металлов. Об этом по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент Штатов Дональд Трамп.

«Мы уладили некоторые моменты, связанные в основном с редкоземельными металлами и некоторыми другими вопросами. Эти сниженные ставки торговых тарифов остаются в силе. Мы заключили сделку», — передает его слова с выступления перед журналистами в Белом доме ТАСС.

Президент США заверил, что его страна находится в «очень хорошей форме» по отношению к Китаю в торговой сделке. Он напомнил о соглашении с КНР, которое было достигнуто в мае этого года в ходе переговоров в Женеве.

В апреле 2025 года администрация Трампа ввела пошлины на импорт товаров в страну. В ответ на это Китай стал контролировать экспорт редкоземельных металлов. По новым правилам, вывоз сырья стал возможен только при наличии специальной лицензии, которую выдает Министерство коммерции КНР. На долю Китая приходится около 70% добычи и производства редкоземельных металлов в мире. В США такие материалы в основном используются для оборонной промышленности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп не намерен заключать торговую сделку с государствами Евросоюза.

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