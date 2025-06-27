«Какое счастье»: Валерий Баринов поделился подробностями поездки на Донбасс

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 29 0

Актер Валерий Баринов рассказал о мечте российских бойцов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Артисту удалось познакомиться с произведениями военнослужащих.

Российские военные на Донбассе увлечены киноискусством и поэзией. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал народный артист РФ Валерий Баринов на XXXIV театральной премии «Хрустальная Турандот».

По словам актера, военнослужащие пишут свои произведения, с которыми ему удалось ознакомиться во время поездки в зону действия специальной военной операции (СВО).

«Я много записывал, на Донбасс ездил, читал местных ребят», — поделился собеседник.

К тому же Баринов отметил, что бойцы мечтают о ленте, которую снимут про них. На это у артиста нашелся духоподъемный аргумент.

«Воюющие ребята спрашивают: „Когда про нас снимут хорошее кино“. Я им сказал: „Вы вернетесь и снимете“. Лучшие фильмы о войне сняли те люди, которые ее прошли», — сказал он.

При этом Валерий был рад, что его на Донбассе узнали, хотя в обычной жизни предпочитает оставаться вне публичности.

«Впервые я подумал: «Какое счастье, что я — узнаваемое лицо», — заключил актер.

Ранее, писал 5-tv.ru, Валерий Баринов поделился, как коротает одинокие вечера.

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