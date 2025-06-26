«Хожу в халате»: Валерий Баринов поделился, как коротает одинокие вечера
В загородном доме актер Валерий Баринов любит читать книги Толстого вслух
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Артист признался, что любит проводить время за книгами.
Чтение книг в одиночестве — приятное времяпровождение. Этим в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделился народный артист РФ Валерий Баринов на XXXIII театральной премии «Хрустальная Турандот».
Актер театра и кино отметил, что занятием, к которому лежит его душа, является пребывание в одиночестве. Это помогает ему полноценно окунуться в процесс чтения произведений классической литературы. Например, артист обращается к романам писателя Льва Толстого.
«Мое любимое занятие, когда я один? У меня большой дом загородный, я растоплю камин, беру Толстого, хожу в халате и читаю вслух», — сказал он.
При этом собеседник отметил, что такая практика полезна для творческих людей, так как помогает развивать ораторские способности.
«Это очень хорошее упражнение для актера, потому что у Толстого очень сложно укладывать мысль. Если в предложении, допустим, 74 слова, то попробуйте это протянуть, а у него бывает и больше», — пояснил он свое видение.
Ранее, писал 5-tv.ru, Баринов поделился воспоминаниями об актрисе Валентине Талызиной, которая скончалась 21 июня.
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