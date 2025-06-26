«Хожу в халате»: Валерий Баринов поделился, как коротает одинокие вечера

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 48 0

В загородном доме актер Валерий Баринов любит читать книги Толстого вслух

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Книги

Артист признался, что любит проводить время за книгами.

Чтение книг в одиночестве — приятное времяпровождение. Этим в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделился народный артист РФ Валерий Баринов на XXXIII театральной премии «Хрустальная Турандот».

Актер театра и кино отметил, что занятием, к которому лежит его душа, является пребывание в одиночестве. Это помогает ему полноценно окунуться в процесс чтения произведений классической литературы. Например, артист обращается к романам писателя Льва Толстого.

«Мое любимое занятие, когда я один? У меня большой дом загородный, я растоплю камин, беру Толстого, хожу в халате и читаю вслух», — сказал он.

При этом собеседник отметил, что такая практика полезна для творческих людей, так как помогает развивать ораторские способности.

«Это очень хорошее упражнение для актера, потому что у Толстого очень сложно укладывать мысль. Если в предложении, допустим, 74 слова, то попробуйте это протянуть, а у него бывает и больше», — пояснил он свое видение.

Ранее, писал 5-tv.ru, Баринов поделился воспоминаниями об актрисе Валентине Талызиной, которая скончалась 21 июня.

Тема:
Книги
13 июн
От романа до детектива: пять знаменитых экранизаций «Алых парусов» Грина
11 июн
Секреты «Алых парусов»: кому Грин посвятил книгу на самом деле и откуда взялась Ассоль
6 июн
Будут тебе «Алые паруса»: какие книги похожи на роман-феерию Грина
31 мая
«Я могу избить их обоих»: Байден прокомментировал книгу о своем президентстве
29 мая
В Москве во время презентации книги совершено нападение на священника
14 мая
В издательстве «Эксмо» прошли обыски по делу о ЛГБТ*-пропаганде
11 мая
Добрые — скучные? Сексолог и священник рассказали о причинах симпатии к злодеям в кино и книгах
+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.20
-0.19 91.06
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:10
Смотрите по сторонам: Антон Шагин рассказал о настоящей любви вне интернета
9:00
В Кемерове большегруз протаранил более двух десятков машин
8:45
«Хожу в халате»: Валерий Баринов поделился, как коротает одинокие вечера
8:30
Не президентское это дело: какой совет дал глава Бразилии лидеру США
8:15
Ким Чен Ын посетил открытие Вонсан-Кальмаской туристической зоны в КНДР
8:14
Расплата за фигуру: чем опасно экстремальное похудение

Сейчас читают

Украинских женщин заманивают на убой мантрами о «гендерном равенстве»
Эрдоган: Турция готова противостоять Израилю в случае необходимости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025