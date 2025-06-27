Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Представители американской Академии кинематографических искусств и наук, которая присуждает премию «Оскар», пригласила актера Юру Борисова войти в свой состав. Соответствующий список с теми, кому предложили пополнить ряды киноакадемии, опубликовали на сайте.

К тому же, кроме Борисова, в перечне приглашенных есть и его коллеги по фильму «Анора» — актриса Майки Мэдисон и актер Карен Карагулян, а также такие звезды, как Киран Калкин, Джереми Стронг, Маргарет Куолли, Ариана Гранде и режиссеры Брэйди Корбе, Джиа Коппола, Корали Фаржа. Всего в списке 534 деятеля искусства, внесших «неоценимый вклад» в развитие мирового кинематографа.

При этом журнал Variety отметил, что в случае принятия приглашений всех заявленных, ряд членов американской киноакадемии увеличится до 11120 человек.

В 2025 году Юру Борисова номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме режиссера Шона Бэйкера «Анора».

Ранее 5-tv.ru писал, что Юра Борисов вернется в голливудское кино и снова сыграет русского.