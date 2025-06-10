Юра Борисов вернется в голливудское кино и снова сыграет русского

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Юра Борисов сыграет в ностальгической картине об отношениях поэта и британской студентки.

Фото, видео: Богомолова Полина/ТАСС; 5-tv.ru

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Актер Юра Борисов после неудачной попытки забрать «Оскар» продолжает покорять Голливуд. Звезда «Аноры» получил главную роль в романтической драме «Денис».

Место действия картины — Москва 1990-х. Борисов снова сыграет русского, на этот раз — поэта. В Дениса Новикова, талант которого отмечал сам Бродский, влюбляется британская студентка. На их непростых отношениях строится весь сюжет.

Известно, что партнершей Юры станет Элисон Оливер, звезда «Разговоров с друзьями» и «Солтберна». А режиссером — Эмили Мортимер, для которой это очень личная история. Ведь именно она была музой поэта и даже собиралась за него замуж.

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Юра Борисов вернется в голливудское кино и снова сыграет русского

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