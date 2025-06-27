Звезда «Полицейского с Рублевки» Попов частично ослеп из-за тяжелой болезни

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

У актера произошел рецидив недуга, который однажды ему уже удалось побороть.

Звезда «Полицейского с Рублевки» Попов частично ослеп из-за тяжелой болезни

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» актер Роман Попов частично ослеп из-за тяжелой болезни. Об этом рассказал сам артист изданию StarHit.

У знаменитости произошел рецидив онкологического заболевания, который сказался на зрении актера.

«Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома (рак мозга. — Прим. ред.) третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся!» — поделился Попов.

Он уточнил, что как минимум до курса химии терапии будет задействован в съемках.

Впервые артист столкнулся с данным заболеванием в 2018 году. Тогда недуг удалось побороть, в том числе и благодаря хирургическому вмешательству иностранных врачей. Когда у Попова нашли онкологию ему помогли знакомые из медицинской сферы, которые нашли нужных специалистов.

Операция на головном мозгу в Германии обошлась знаменитости в 55 тысяч евро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что онколог назвала симптомы рака мозга. В зоне особого риска — дети и люди старше 50 лет.

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