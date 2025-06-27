Последствия пикапа: задержали домогавшегося девушек в Москве ученика Лесли

Против скандального блогера возбуждено уголовное дело.

Мужчину, который по совету блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) домогался девушек на улицах Москвы, задержали. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов. Им оказался уроженец Тульской области 1993 года рождения», — проинформировала сотрудник ведомства.

После случившегося на Лесли было возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию. Потерпевшими по нему проходят несколько девушек, в том числе и одна несовершеннолетняя.

Блогер давал уроки соблазнения мужчинам, которые выполняли его задания в качестве закрепления пройденного материала. После занятий с Кирилловым его ученики начали домогаться до девушек на улицах Москвы: хватали незнакомых женщин за ягодицы и другие интимные места.

Сам блогер уже несколько месяцев находится за пределами России. В разное время он публиковал на своей странице в социальных сетях фотографиями, геолокация которых указывали на Варшаву и Куршавель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер группы «7б» назвал учеников Лесли первобытными людьми.