«Первобытные люди»: лидер группы «7б» высказался о последователях блогера Лесли

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 29 0

Лидер группы «7б»: последователи блогера Лесли — первобытные люди

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Музыкант призвал наказать всех причастных к домогательствам «жестко и справедливо».

Нужно привлечь к ответственности домогавшихся до девушек последователей блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) и идеологов этого «флешмоба». Такое мнение высказал лидер рок-группы «7б» Иван Демьян в беседе с 5-tv.ru.

«Просто уму не постижимо, как это можно под видом флешмоба придумать, создать такое трэш-нападение на молодых женщин, на несовершеннолетних девушек. <…> Первобытные какие-то люди. В столице такое творить. Не могу понять этого», — поделился музыкант.

По его словам, всех тех, кто участвовал в этих сексуальных нападениях, стоит найти и «жестко и справедливо» наказать. В том числе и людей, которые надоумили злоумышленников на такие идеи.

В отношении блогера Алекса Лесли 25 июня возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. Он обучал мужчин техникам соблазнения и просил их выполнять задания для закрепления пройденного материала. Тренинги заключались в том, что ученики Лесли домогались до москвичек в центре столицы, хватая их за ягодицы и другие интимные места. Сейчас наставник находится за пределами России. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что о ситуации высказался группы лидер «Бахыт-Компот». Он обратился к последователям Лесли и попросил их научиться правильно очаровывать женщин.

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