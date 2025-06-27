«Не претендую на статус любимой»: Олеся Иванченко сыграет главную роль в сериале «Няня Оксана»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

Олеся Иванченко сыграет главную роль в сериале «Няня Оксана»

Олеся Иванченко сыграет главную роль в сериале «Няня Оксана»

Фото: Telegram/Олеся Иванченко/ivanchenko_offiicial

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Сериал выйдет на экраны уже в сентябре.

Ведущая астрологического шоу Олеся Иванченко сыграет главную роль в сериале «Няня Оксана». Об этом пишет «СтарХит».

Ремейк сериала «Моя прекрасная няня» выйдет на экраны уже в сентябре. Как известно, Олеся Иванченко исполнит роль няни Оксаны, а отца троих детей сыграет актер Виктор Хориняк.

По сюжету, героиня Иванченко прилетает в Москву из Краснодарского края и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора. Много лет назад благодаря похожей роли большинство россиян узнали об очаровательной Вике, которую играла актриса Анастасией Заворотнюк.

После того как стало известно, кто исполнит главную роль в ремейке полюбившегося ситкома, в Сети Олесю Иванченко начали сравнивать Анастасией Заворотнюк. Девушка не стала молча терпеть нападки хейтеров. Иванченко честно сказала, что она не актриса. Кроме того, это ее первая проба на данном поприще.

Фото: Telegram/Олеся Иванченко/ivanchenko_offiicial; ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Жданов

«Глубоко уважаю труд профессиональных актеров, поэтому важно это подчеркнуть. Наш проект позиционируется не как ремейк, и, если вы досмотрите первый сезон до конца, это станет очевидно», — отметила Олеся.

Иванченко добавила, что героиня Анастасии Заворотнюк в свое время помогла ей понять и принять саму себя, а няня Вика — ее кумир и источник вдохновения.

«Честно, меня задевают слова о какой-то „замене“. Я просто надеюсь, что моя Оксана тоже, по-своему, полюбится зрителю и вы примите ее», — подытожила астролог.

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