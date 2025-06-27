Умер подаривший миру термин «стокгольмский синдром» Кларк Улофссон

Он участвовал в ограблении банка с захватом заложников, которые в суде встали на его защиту.

Грабитель Кларк Улофссон умер в Швеции на 79-м году жизни. Знаменитый преступник скончался в результате продолжительной болезни. Об этом сообщило издание Dagens ETC.

Большую часть своей жизни Кларк провел в исправительных учреждениях. Его отправляли за решетку по множеству разных причин: покушение на убийство, наркоторговля, вооруженное ограбление и нападения.

Однако мировую славу ему принесла неудачная попытка ограбления банка в Стокгольме в августе 1973 года. Другой грабитель, Олссон, взял несколько заложников и просил привезти Кларка к нему из тюрьмы, где тот отбывал наказание, чтобы он провел шесть дней с заложниками.

Инцидент привел к неожиданным последствиям. Освобожденные люди стали защищать грабителей в суде. Психиатр Нильс Бейерут по итогам процесса впервые использовал термин «стокгольмский синдром». Им он описал появления симпатии между жертвами и агрессорами.

Улофссона не осудили, так как он смог убедить всех в том, что его заставили участвовать в ограблении и он пытался защитить заложников. Однако из-за серии других преступлений Кларк вновь оказался за решеткой.

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