«Женщину-халка» убили молотком на собственной вилле

Тело Зунильды Хойос Мендес нашли в арендованном доме на испанском побережье Коста-дель-Соль.

На испанском побережье Коста-дель-Соль обнаружено тело 43-летней культуристки из Колумбии Зунильды Хойос Мендес.

Женщину, известную в спортивных кругах своей мощной фигурой и прозвищем «Халк», нашли мертвой в арендованной вилле рядом с телом ее партнера. По предварительной версии полиции, спортсменка была убита, она получила множественные травмы головы, предположительно от ударов молотком.

Мужчина, с которым она жила, вероятно, свел счеты с жизнью после совершенного преступления. Тревогу забил их знакомый, обеспокоенный тем, что пара не выходила на связь более суток. Когда сотрудники прибыли на место, двери виллы в охраняемом жилом комплексе были закрыты, следов взлома не обнаружено.

Полиция исключает участие посторонних, так как на месте не было найдено признаков присутствия третьих лиц.

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