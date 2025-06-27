Путин: развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать
Президент РФ анонсировал встречу лидеров Евразийского экономического совета в Петербурге перед Новым годом.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
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Развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.
Темпы роста экономики ЕАЭС выше среднемировых — это отличный результат совместной работы стран, отметил российский лидер.
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