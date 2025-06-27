Путин: развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 18 0

Президент РФ анонсировал встречу лидеров Евразийского экономического совета в Петербурге перед Новым годом.

Путин: развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

Темпы роста экономики ЕАЭС выше среднемировых — это отличный результат совместной работы стран, отметил российский лидер.

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