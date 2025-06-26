Путин: в России один из лучших показателей по безработице в мире

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 30 0

Глава РФ выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Фото, видео: 5-tv.ru

Уровень безработицы в России составляет сейчас 2,3%. Это один из самых низких в мире показателей в мире, заявил президент России Владимир, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.

«Уровень безработицы, как [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] говорил, снизился в евразийском союзе до 2,8%, в России — 2,3%. Это один из лучших на сегодняшний день показателей в мире», — подчеркнул Путин.

Также президент отметил, что «пятерка», которая входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), не остановится на достигнутом — продолжится работа над «укреплением интеграционных механизмов» с целью повышения авторитета на международной арене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) окреп и стал успешным интеграционным объединением, а также закрепился в числе одного из ключевых центров глобального развития. Такими результатами десятилетней деятельности ЕАЭС президент России Владимир Путин поделился в рамках пленарного заседания IV Евразийского экономического форума.

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