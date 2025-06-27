Путин: РФ готова передать Украине еще три тысячи тел погибших боевиков ВСУ

Россия готова провести следующий раунд переговоров с Киевом в Стамбуле.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ, заявил Путин.
РФ готова следующий раунд переговоров с Киевом провести в Стамбуле и благодарна Эрдогану за содействие, рассказал президент России. Он отметил, что предметом переговоров с Киевом будет обсуждение меморандумов двух стран.
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