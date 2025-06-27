Путин заявил об оперативном контакте переговорщиков России и Украины

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 14 0

Сейчас они обсуждают дату нового раунда переговоров.

Путин заявил об оперативном контакте переговорщиков России и Украины

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Переговорные делегации России и Украины находятся в оперативном контакте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам российского лидера, главы делегаций на данный момент обсуждают дату следующего раунда переговоров. Путин также уточнил, что проекты меморандумов обеих сторон по урегулированию конфликта станут ключевым вопросом на третьем раунде.

Второй раунд прямых переговоров Украины и России прошел 2 июня в Стамбуле. Его итогом стали договоренности, которые сейчас выполняют обе стороны. В том числе передача тел погибших бойцов на фронте специальной военной операции и обмен военнопленными. 

Евразийский экономический союз является международным объединением государств постсоветского пространства. В его состав входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Целью объединения является стабильное развитие национальных экономик и упрощение товарооборота между государствами

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ готова передать Украине еще три тысячи тел погибших боевиков ВСУ. 

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