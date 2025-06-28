Трамп заявил о возможном прекращении огня в Газе в течение недели

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 28 0

Также регионе усиливается гуманитарная поддержка со стороны США.

Трамп заявил о возможном прекращении огня в Газе в течение недели

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто уже в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы считаем, что в течение следующей недели нам удастся добиться прекращения огня», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о перспективах урегулирования конфликта.

По словам президента, Вашингтон активно поддерживает жителей Газы, направляя в анклав гуманитарную помощь.

«Теоретически мы не вовлечены, но фактически вовлечены, потому что там умирают люди», — добавил он.

Агентство также сообщило о решении США выделить 30 миллионов долларов в Фонд гуманитарной помощи сектору Газа. Средства направлены на обеспечение жителей продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости. Госдепартамент также призвал другие государства присоединиться к данной инициативе.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил, что власти США предотвратили войну Сербии и Косово.

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