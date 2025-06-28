Трамп: США предотвратили войну Сербии и Косово

Помогли, по словам американского лидера, торговые отношения.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Сербии собирались начать войну с самопровозглашенным Косово, однако американским властям удалось вовремя предотвратить ее начало. Об этом он сообщил, выступая в Белом доме перед журналистами.
«Знаете, Сербия готовилась начать войну. Они говорили: „Мы собираемся снова начать войну“. Я не скажу, что это Косово, но это Косово. Они собиралась начать большую войну. Мы остановили ее благодаря торговле», — пояснил глава Соединенных Штатов.
Как отметил Трамп, Сербия не напала на Косово, поскольку была заинтересована в торговых отношениях с США. В то время как Соединенные Штаты, по его словам, «не торгуют с людьми, которые ведут войну».
До этого, 11 июня, власти Косово подтвердили, что готовы к сотрудничеству с США по вопросам приема и временного расселения граждан третьих стран у себя на отдельных условиях. По решению правительства, ежегодно до 50 человек могут на некоторое время поселиться на новых для них территориях для «содействия безопасному возвращению в страну происхождения».
Ранее, писал 5-tv.ru, в Сербии рассказали о союзе с Венгрией и Словакией.
- 26 мар
- Новый пранк: Вован и Лексус раскрыли планы по вступлению Косово в НАТО
- 5 нояб
- Вучич назвал принципиальную разницу между Россией и Западом в отношении Сербии
- 18 сент
- «Соблюдение прав»: Белград стойко намерен защитить притесняемых сербов в Косово
- 13 сент
- «Важная часть»: вице-премьер Сербии сравнил с Минскими соглашениями договор с ЕС
- 14 мая
- «Ничего плохого не сделала»: зачем Вучич встретился с Кулебой и Зеленской
- 21 окт
- Вучич сообщил о тяжелом разговоре с представителями стран Запада по Косово
- 25 сент
- «Уродливое создание»: Вучич резко высказался на фоне обострения в Косово
- 25 сент
- Единство во всем? В Европе призвали бомбить Белград
- 24 сент
- Президент Сербии Вучич заявил об убийстве трех сербов в ходе столкновений в Косово
- 24 сент
- Полиция ликвидировала одного из напавших на монастырь на севере Косова
58%
Нашли ошибку?