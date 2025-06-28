Трамп: США предотвратили войну Сербии и Косово

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Помогли, по словам американского лидера, торговые отношения.

Трамп заявил о предотвращении войны Сербии и Косово

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Сербии собирались начать войну с самопровозглашенным Косово, однако американским властям удалось вовремя предотвратить ее начало. Об этом он сообщил, выступая в Белом доме перед журналистами.

«Знаете, Сербия готовилась начать войну. Они говорили: „Мы собираемся снова начать войну“. Я не скажу, что это Косово, но это Косово. Они собиралась начать большую войну. Мы остановили ее благодаря торговле», — пояснил глава Соединенных Штатов.

Как отметил Трамп, Сербия не напала на Косово, поскольку была заинтересована в торговых отношениях с США. В то время как Соединенные Штаты, по его словам, «не торгуют с людьми, которые ведут войну».

До этого, 11 июня, власти Косово подтвердили, что готовы к сотрудничеству с США по вопросам приема и временного расселения граждан третьих стран у себя на отдельных условиях. По решению правительства, ежегодно до 50 человек могут на некоторое время поселиться на новых для них территориях для «содействия безопасному возвращению в страну происхождения».

Ранее, писал 5-tv.ru, в Сербии рассказали о союзе с Венгрией и Словакией.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
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