«Роман не настоящий»: в окружении Муцениеце и Дранги раскрыли правду о их свадьбе

Актриса замкнулась в себе из-за большого количества хейта к их с музыкантом паре.

Не так давно актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга поделились радостной новостью со своими поклонниками — они станут родителями. Несмотря на это, в окружении пары стали поговаривать о том, жених и невеста вовсе не живут вместе. Об этом пишет об этом пишет Woman.ru.

Музыкант сделал предложение руки и сердца актрисе в мае этого года. Предположительно, тогда же он узнал о том, что Муцениеце беременна. По словам злопыхателей, свадьба якобы будет фиктивной, чтобы спасти репутацию Агаты.

Близкий друг пары — режиссер и продюсер Сергей Дворцов — встал на защиту влюбленных. Он утверждает, что они живут вместе, а все остальное — лишь пустые слухи.

«Думаю, что раз уже беременность есть, то говорить о том, что роман не настоящий, не стоит. Я знаю, о чем говорю, они живут вместе», — отметил Дворцов.

По мнению продюсера, Петр и Агата находятся в тяжелом положении из-за огромного интереса к их паре. Несмотря на то, что Дранга много лет работает на сцене он не привык к вниманию общественности. Поэтому комментарии, касающиеся его личной жизни, он предпочитает не давать.

Муцениеце же, наоборот, всегда охотно делилась с поклонниками фотографиями и яркими моментами своей личной жизни. Однако сейчас актриса решила отстраниться от подписчиков, а также сократить общение с ними, чтобы уберечь свое хрупкое счастье.

Кстати, бывший муж Агаты — Павел Прилучный — неоднократно обвинял ее в том, что она не может провести четкую границу между личным и публичным. По его утверждениям, именно это разрушило их крепкие отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце и Прилучный борятся за определение места жительства старшего сына Тимофея.