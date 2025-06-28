«Страшная и старая»: Седокова рассказала о травле в соцсетях

Певица столкнулась с потоком негативных комментариев.

Певица Анна Седокова попала под войну хейта в социальных сетях. Внешность экс-солистки группы «ВИА Гра» раскритиковали под одним из постов артистки, пишет VOICE.

«Случайно увидела комментарий под постом трехмесячной давности, где я впервые вышла к людям. Тысячи комментариев о том, что я страшная и старая. Я впервые вышла из дома тогда на мероприятие, да и в целом», — рассказала Седокова.

Певица добавила, что впервые выйти в свет после смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы было очень тяжело.

«Вы не представляете, сколько сил мне понадобилось, чтобы только сделать этот один шаг за порог дома», — поделилась Анна.

Впрочем, как заверяет Седокова, волна негатива прошла мимо нее.

Как ранее писал 5-tv.ru, родственники покойного баскетболиста Янис Тиммы подают в суд на его экс-супругу, певицу Анну Седокову.

Решается вопрос наследства Тиммы. Выяснилось, что приобретенная баскетболистом недвижимость была переписана на Седокову. В то время как несовершеннолетнему ребенку Яниса — Кристиану — от отца ничего не досталось.