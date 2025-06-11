«Не получили ответа»: родственники Тиммы подают иск к Седоковой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Адвокат семьи Яниса Тиммы направит иск в суд на Анну Седокову

Родственники Тиммы подают на Седокову в суд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Певица не отреагировала на досудебную претензию со стороны близких бывшего мужа.

Родственники покойного баскетболиста Янис Тиммы подают в суд на его экс-супругу, певицу Анну Седокову. Об этом изданию KP.RU рассказала адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.

По ее словам, в конце мая они направили представителям артистки досудебную претензию. На нее по закону нужно ответить в течение десяти дней.

«Мы так и не получили никакого ответа на досудебную претензию. Значит, в скором времени мы направим иск», — сообщила юрист.

В этот раз решается вопрос наследства Тиммы. Выяснилось, что приобретенная баскетболистом недвижимость была переписана на Седокову. В то время как несовершеннолетнему ребенку Яниса — Кристиану от отца ничего не досталось.

Гаврилова утверждает, что действует в интересах сына Тиммы. А отец и мать покойного ни на что не претендуют.

Янис Тимма покончил с собой 17 декабря 2024 года, через неделю после развода с певицей. По данным адвоката, в браке с Седоковой спортсмен приобрел пять квартир, в том числе и апартаменты в элитном жилом комплексе, которые были проданы за несколько месяцев до развода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Тиммы разгласила подробности о жизни Седоковой.

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