Военкору Федорчаку посмертно присвоили звание почетного гражданина Нижнегорского района Крыма

Военному корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку посмертно присвоено звание почетного гражданина Нижнегорского района Крыма, сообщил депутат Госсовета РК и председатель комитета по информационной политике, технологиям и связи Иван Манучаров.

«Вечная память герою! Выражаю искреннюю благодарность администрации района за поддержку этой важной инициативы», — заявил Манучаров.

Он отметил, что в день рождения Александра, 29 июля, пройдет презентация книги «Мемуары о военкоре», которая посвящена памяти журналиста.

О гибели Александра Федорчака в зоне спецоперации стало известно 24 марта. Корреспондент работал на территории ЛНР и в Харьковской области. Последний репортаж военкора о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьи корреспондентов «Известий» Александра Мартемьянова и Александра Федорчака получили награды «За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении профессионального долга». Так написано в наградных указах. Посмертных. Строчки сухие, но точно отражающие характер работы наших коллег.