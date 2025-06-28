Военкору Федорчаку посмертно присвоили звание почетного гражданина Нижнегорского района Крыма

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

В день рождения Александра, 29 июля, состоится презентация книги «Мемуары о военкоре», посвященной памяти журналиста.

Военкору Федорчаку посмертно присвоили звание почетного гражданина Нижнегорского района Крыма

Фото: Вконтакте/Александр Федорчак/id136672419

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Военному корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку посмертно присвоено звание почетного гражданина Нижнегорского района Крыма, сообщил депутат Госсовета РК и председатель комитета по информационной политике, технологиям и связи Иван Манучаров.

«Вечная память герою! Выражаю искреннюю благодарность администрации района за поддержку этой важной инициативы», — заявил Манучаров.

Он отметил, что в день рождения Александра, 29 июля, пройдет презентация книги «Мемуары о военкоре», которая посвящена памяти журналиста.

О гибели Александра Федорчака в зоне спецоперации стало известно 24 марта. Корреспондент работал на территории ЛНР и в Харьковской области. Последний репортаж военкора о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьи корреспондентов «Известий» Александра Мартемьянова и Александра Федорчака получили награды «За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении профессионального долга». Так написано в наградных указах. Посмертных. Строчки сухие, но точно отражающие характер работы наших коллег.

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Военкору Федорчаку посмертно присвоили звание почетного гражданина Нижнегорского района Крыма

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