Корреспонденты «Известий» Мартемьянов и Федорчак награждены орденами Мужества посмертно

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин вручил семьям погибших государственные награды.

Семьи корреспондентов «Известий» Александра Мартемьянова и Александра Федорчака на этой неделе получили награды «За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении профессионального долга». Так написано в наградных указах. Посмертных. Строчки сухие, но точно отражающие характер работы наших коллег.

Саша Мартемьянов — донецкий парень, взял в руки любительскую телекамеру еще в 2014 году и начал снимать то, что происходило в его родном городе и республике. Был несколько раз ранен, контужен, но никогда не жаловался. Погиб 4 января от удара дрона по гражданскому автомобилю, в котором он ехал с очередных съемок из Горловки вместе с коллегами-журналистами, они также получили ранения.

Саша Федорчак, еще совсем молодой парень, бесконечно добрый и отзывчивый, погиб два с половиной месяца спустя, 24 марта, в Луганской Народной Республике в результате обстрела американскими HIMARS. Это высокоточные ракеты, а значит, били прицельно.

«Было известно разведке противника, что на объекте находятся журналисты, тем не менее они решились на это преступление. Саша погиб, исполняя профессиональный долг. И я хочу сказать, что он всегда останется в рядах сотрудников нашей организации», — сказал на вручении наград генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Вместе с Сашей под обстрел попали наши коллеги с телеканала «Звезда». Оператор и водитель скончались на месте, за жизнь корреспондента Никиты Гольдина врачи боролись еще месяц. Но он скончался от полученных ран.