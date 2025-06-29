«Сделает свое дело»: Александр Вучич выступил перед протестующими в Белграде

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 18 0

Президент Сербии Александр Вучич выступил перед протестующими, призвав их к миру

Сделает «свое дело»: Александр Вучич выступил перед протестующими в Белграде

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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Президент призвал участников митингов к миру.

Президент Сербии Александр Вучич, выйдя к участникам протестов в Белграде, призвал их к миру. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

Издание подчеркивает, что Вучич выступил перед гражданами в Пионирски парке. Он попросил от граждан мира и заявил, что сербское государство «сильное» и оно сделает «свое дело».

Телеканал b92 отметил, что участники протеста пустили в ход против полиции все доступные средства: решетки, флаги и деревянные шесты. По данным канала, уже пострадал как минимум один сотрудник полиции.

В столице Сербии, городе Белграде, прошли демонстрации в праздник Видовдан — день памяти героев и национального самосознания Сербии. На мероприятие пришли не только сторонники президента Вучича, но и его противники. Участница протестной акции Силвана Петрович резко высказалась о действующей сербской власти, заявив, что народ больше не может слышать и видеть главу республики.

По данным министерства внутренних дел Сербии на несанкционированный митинг в столице вышло около 36 тысяч человек. Выступление прошло на площади Славия. Участниками протеста являются студенты. Они пришли на площадь с лозунгами «Качай!», демонстрировали символику своих факультетов, флаги Сербии, а также создавали шум с помощью свистков. Студенты требовали проведения досрочных выборов президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Республики Сербской Милорад Додик получает письма с угрозами из-за отношений главы государства с Россией.

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