«Вызывает бешенство»: Додик рассказал о письмах с угрозами из-за отношений с Россией

Несмотря на это, он ощущает себя в безопасности.

Президент Республики Сербской Милорад Додик получает письма с угрозами из-за отношений главы государства с Россией. Об этом он рассказал в интервью с ТАСС.

«В Республике Сербской я себя ощущаю в полной безопасности. Но, конечно, я получаю различные письма. Много нападений и подобных угроз направляется через социальные сети со стороны бошняков, так называемых боснийских мусульман Боснии и Герцеговины», — поделился президент.

Он отметил, что боснийские мусульмане высказываются и против сербов, и против россиян. Додик уточняет, что каждый его контакт с РФ и прямое сотрудничество с президентом Владимиром Путиным выводит их на негативные эмоции.

По его словам, бошняки поддерживают НАТО. При этом правительство Республики против присоединения и вступления в него. Как отмечает Додик, такие выступления в сотрудничестве с Западом нацелены на то, чтобы усложнить ему жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Додик призвал президента Украины Владимира Зеленского признать поражение и взять ответственность.