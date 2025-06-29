День молодежи отметили в парке Донецка

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 42 0

Праздник в очном формате состоялся впервые с начала СВО.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) впервые с момента начала проведения специальной военной операции (СВО) в очном формате состоялся масштабный праздник — День молодежи. Кадры торжества оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В рамках мероприятия в парке имени Щербакова прошел концерт, в котором приняли участие победители конкурса «Студенческая весна Донбасса — 2025». Министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров рассказал, что они проводят праздник в сжатом формате, несмотря на то, что есть угроза обстрелов со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

«Огромное спасибо силовикам и системе „Купол Донбасса“ за то, что есть такая возможность», — подчеркнул Кирилл Макаров.

Он подчеркнул, что это первый полномасштабный праздник в Донбассе как в субъекте Российской Федерации. Макаров пожелал будущим студентам победы, мирного неба над головой, и, конечно, не знать, что такое война.

«И отстроить мирный Донбасс — уверен, что с нашей молодежью у нас все получится», — добавил Кирилл Макаров.

В ходе мероприятия власти города наградили более 500 молодых людей. Также организаторы торжества подготовили различные активности для детей и родителей. Всего на территории парка работали 32 интерактивные площадки. Любой желающий мог, например, поучаствовать в конкурсах.

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