В Горловке от удара беспилотника ВСУ пострадал объект теплоснабжения

Объект теплоснабжающей организации в Никитовском районе Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) получил повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден объект теплоснабжающей организации», — отметил он.

Как отметил политик, пострадавших в ходе ударов нет.

До этого, 26 июня, Приходько сообщал, что во время атаки беспилотника ВСУ была деформирована инфраструктура. По его словам, при ударе украинского дрона пострадавших не было.

На регионы России с регулярной периодичностью происходят атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные территории ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростовской области после атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии. Тогда же глава региона уточнял, что беспилотники уничтожили в Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.