Пожар произошел в отеле в историческом центре турецкой Антальи

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Огонь перебросился на находящиеся рядом дома и постройки.

В Турции загорелся отель

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В историческом центре турецкой Антальи произошел пожар в небольшом отеле. Об этом сообщает местная телерадиокомпания TRT.

По предварительной информации, пламя охватило небольшую гостиницу, которая находится в квартале Калеичи. Возгорание произошло после полудня. Причины — неизвестны. Огонь быстро распространился на всю крышу здания, а затем перекинулся на соседние дома и постройки.

Сообщается, что пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Они потушили возгорание при помощи сильных струй воды. На месте работают спасатели. На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у берегов Приморья загорелся катамаран. ЧП произошло в заливе Петра Великого. В момент инцидента на палубе находились пассажиры и экипаж судна, чтобы спастись им пришлось прыгать в воду. Многие люди получили ожоги рук и сильный стресс. После эвакуации пострадавшим не была оказана медицинская помощь. Организаторы поездки пообещали возместить ущерб, однако никакой другой поддержки туристам предоставлено не было.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
78.47
0.26 92.28
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
США отменили антироссийские санкции, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии
16:00
Не по стопам матери: дочь Глюкозы определилась с профессией
15:39
Тихон Тихий: почему 29 июня 2023 нельзя готовить выпечку
15:18
«Есть идеи?» — куда пропал певец Сосо Павлиашвили
15:00
Пожар произошел в отеле в историческом центре турецкой Антальи
14:43
В Подмосковье во время матча умер 26-летний футболист

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Праздник «Алые паруса» завершился в Петербурге исполнением двух гимнов
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025