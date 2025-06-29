«Прыгайте, иначе все умрете»: подробности пожара на катере во Владивостоке

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 77 0

Огонь возник во время экскурсии, экипаж не смог сразу его потушить. Затем последовал взрыв.

Фото, видео: 5-tv.ru

В заливе Петра Великого неподалеку от острова Шкота во Владивостоке во время экскурсионной прогулки загорелся катамаран. По рассказу одной из пассажирок, возгорание началось внезапно, вероятной причиной ЧП мог стать взрыв в камбузе.

Во время инцидента многие люди спали и проснулись из-за сильного запаха гари. Капитан судна пытался воспользоваться огнетушителем, но не смог его включить и долго не сообщал пассажирам, что происходит.

Фото, видео: 5-tv.ru

Только когда пламя распространилось по палубе, он дал команду покидать катамаран. На борту находилось около 20 туристов при вместимости судна на 12 человек, а также трое членов экипажа.

Спасательных средств, по словам очевидцев, оказалось недостаточно. Капитан одним из первых покинул судно, а пассажиры были вынуждены прыгать в воду или переходить на другие катера, подошедшие на помощь.

Многие люди получили ожоги рук и испытали сильный стресс. После эвакуации пострадавшим не была оказана медицинская помощь. Организаторы поездки пообещали возместить ущерб, однако никакой другой поддержки туристам предоставлено не было.

Пожар произошел ближе к окончанию экскурсии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у берегов Приморья вспыхнул пожар на туристическом катамаране.

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