В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 41 0

Площадь возгорания составляет один гектар.

В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Ландшафтный пожар вспыхнул под Алуштой в окрестностях села Лазурное, сообщили в МЧС РФ по Республике Крым.

В ликвидации возгорания сухой растительности задействованы более 150 человек и 21 единица техники. По информации ведомства, тушение пожара осложняется труднодоступностью местности, наличием скального массива и сильным ветром, скорость которого достигает 12 метров в секунду.

По предварительным данным, площадь пожара составляет один гектар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в историческом центре турецкой Антальи произошел пожар в небольшом отеле. Огонь быстро распространился на всю крышу здания, а затем перекинулся на соседние дома и постройки.

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