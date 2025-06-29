«Записан на 70%»: когда ждать новый альбом Басты и Гуфа

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 22 0

Релиз совместного альбома Басты с Гуфом запланирован на осень 2025 года

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Помимо музыкального проекта, рэперы запланировали совместный тур по пяти городам.

Новый совместный альбом рэперов Басты и Гуфа готов примерно на 70%. Об этом музыкант Василий Вакуленко рассказал корреспонденту 5-tv.ru на своем сольном концерте на стадионе «Лужники» в честь своего 45-летия.

«Альбом с Гуфом записан на 70%, уже практически скоро уже появится. Я имею в виду, у меня на руках уже», — сообщил артист.

Альбом Басты и Гуфа может выйти уже осенью 2025 года. Это станет их вторым совместным релизом — первый, «Баста/Гуф», увидел свет в 2010 году.

Параллельно с работой над альбомом планируется совместный тур, который состоится весной 2026 года и охватит пять городов.

Также Баста отметил, что творческий подход Гуфа остается неизменным: артист сохраняет свою характерную манеру и открытость, благодаря чему остается близким и понятным слушателям.

«Гуф не может себя хорошо вести, за это мы его и любим, ребят. Гуф ведет себя так, как должен вести себя Гуф», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Баста и его жена отметили годовщину свадьбы.

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