«Записан на 70%»: когда ждать новый альбом Басты и Гуфа

Помимо музыкального проекта, рэперы запланировали совместный тур по пяти городам.

Новый совместный альбом рэперов Басты и Гуфа готов примерно на 70%. Об этом музыкант Василий Вакуленко рассказал корреспонденту 5-tv.ru на своем сольном концерте на стадионе «Лужники» в честь своего 45-летия.

«Альбом с Гуфом записан на 70%, уже практически скоро уже появится. Я имею в виду, у меня на руках уже», — сообщил артист.

Альбом Басты и Гуфа может выйти уже осенью 2025 года. Это станет их вторым совместным релизом — первый, «Баста/Гуф», увидел свет в 2010 году.

Параллельно с работой над альбомом планируется совместный тур, который состоится весной 2026 года и охватит пять городов.

Также Баста отметил, что творческий подход Гуфа остается неизменным: артист сохраняет свою характерную манеру и открытость, благодаря чему остается близким и понятным слушателям.

«Гуф не может себя хорошо вести, за это мы его и любим, ребят. Гуф ведет себя так, как должен вести себя Гуф», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Баста и его жена отметили годовщину свадьбы.