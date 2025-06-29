В США пригрозили торговым партнерам России пошлинами в 500%

США планируют ввести пошлины в размере 500% для торговых партнеров России, которые не оказывают поддержку Украине. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм* в интервью телеканалу ABC News.

«Что делает этот законопроект? Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию накладывается пошлина в 500%», — сказал он.

Сенатор отметил, что в первую очередь этот законопроект будет направлен против Индии и Китая, которые импортируют российскую нефть. По словам Грэма, инициативу уже поддержали 84 сенатора.

Комментируя этот законопроект, Грэм отметил, что президент США Дональд Трамп готов к введению дополнительных санкций против России.

Как пишет The Washington Post, принятие такого законопроекта может привести к торговой войне США практически со всеми странами мира, что нанесет Соединенным Штатам серьезный ущерб.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов