В США заявили о готовности Трампа ввести новые санкции против России

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 42 0

Аналитики предупреждают — принятие этого законопроекта грозит Америке торговой войной почти со всем миром.

Трамп хочет ввести новые санкции против России

Фото: www.globallookpress.com/Christian Ohde

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Президент США Дональд Трамп считает, что настало время для введения дополнительных санкций против России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм* в интервью телеканалу ABC News.

«Вчера впервые президент (Трамп. — Прим. ред.) сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед (в вопросе санкций против РФ. — Прим. ред.)», — заявил он.

Грэм также выразил уверенность, что Трамп подпишет законопроект, если он будет принят законодателями США.

Ранее Грэм уже внес законопроект, который предусматривает введение США импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Однако, по информации агентства Bloomberg, сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения президента.

Как отмечает The Washington Post, принятие этого законопроекта грозит США торговой войной почти со всем миром, что нанесет Америке больший ущерб, чем России.

При этом ранее, как писал 5-tv.ru, США отменили антироссийские санкции, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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