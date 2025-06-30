«Фрейд и Достоевский обнялись»: Захарова о «стволе из каждого окна» в Латвии

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 12 0

Захарова с иронией прокомментировала гражданскую оборону Латвии

«Фрейд и Достоевский обнялись»: Захарова о «стволе из каждого окна» в Латвии

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Представитель МИД РФ с фирменной иронией прокомментировала очередную европейскую инициативу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с долей юмора высказалась о словах Лианы Ланги, поэтессы и депутата Рижской думы, о милитаризации в странах Балтии. Это произошло 29 июня.

Ланг высказала мысль о том, что в Латвии нужно срочно укрепить систему гражданской обороны, сообщал 5-tv.ru. Для этого необходимо проинформировать всех жителей о мерах безопасности. Депутат считает, что в каждом населенном пункте должен быть человек, который будет готов в случае опасности стрелять по врагу из любого доступного оружия. Она отметила, что из каждого окна в Латвии должен «торчать ствол».

«Мне кажется, это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасет красота», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о намерении властей Латвии ограничить использование русского языка в общественных местах. В ответ на эти планы официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что подобные действия являются позором для любого государства, которое считает себя правовым.

В воскресенье Мария Захарова с юмором отреагировала на предложение о проведении обысков у трансгендеров* в Шотландии. Она назвала этих людей «кентаврами».

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

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