Депутат Рижской думы заявила, что из каждого окна в Латвии должен «торчать ствол»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 31 0

Депутат Рижской думы Ланга: из каждого окна в Латвии должен торчать ствол

Депутат Рижской думы потребовала, чтобы из каждого окна в Латвии «торчал ствол»

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Лиана Ланга призвала наращивать вооруженные силы страны.

Депутат Рижской думы Лиана Ланга, известная своими русофобскими взглядами, заявила, что из каждого окна в Латвии должен «торчать ствол».

«Если придет враг — из каждого окна в Латвии должен торчать ствол. Это должно стать нашей позицией», — сказала Ланга в эфире телеканала TV24.

Депутат также призвала власти Латвии наращивать вооруженные силы страны, а среди мирного населения регулярно проводить учения по гражданской обороне.

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До этого стало известно, что власти Латвии намерены запретить русский язык в публичных местах. Комментируя планы Риги, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие действия — настоящий позор для любого правового государства.

 

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