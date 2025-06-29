Лиана Ланга призвала наращивать вооруженные силы страны.

Депутат Рижской думы Лиана Ланга, известная своими русофобскими взглядами, заявила, что из каждого окна в Латвии должен «торчать ствол».

«Если придет враг — из каждого окна в Латвии должен торчать ствол. Это должно стать нашей позицией», — сказала Ланга в эфире телеканала TV24.

Депутат также призвала власти Латвии наращивать вооруженные силы страны, а среди мирного населения регулярно проводить учения по гражданской обороне.

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До этого стало известно, что власти Латвии намерены запретить русский язык в публичных местах. Комментируя планы Риги, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие действия — настоящий позор для любого правового государства.