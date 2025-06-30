Reuters: после ударов США по Ирану пропало 400 кг урана

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о пропаже 400 килограммов обогащенного урана после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Об этом стало известно в воскресенье, 29 июня, из сообщения агентства Reuters.

«После атак на три крупнейших ядерных объекта Ирана в прошлые выходные президент Дональд Трамп заявил, что объекты были „уничтожены“ американскими противобункерными бомбами. Однако МАГАТЭ заявило, что пока неясно, какой именно ущерб был нанесен заводу в Фордо», — говорится в материале.

В настоящее время правительства западных государств пытаются установить судьбу более 400 килограммов урана, который был обогащен до уровня, приближенного к оружейному. Об этом сообщается в публикации.

По мнению Международного агентства по атомной энергии, этого объема материала, если его обогатить до оружейного уровня, будет достаточно для производства девяти ядерных боеголовок.

В воскресенье, 29 июня, руководство Ирана отказало главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в доступе на свои ядерные объекты. Как заявил Хамид-Реза Хаджи Бабаи, заместитель председателя парламента Ирана, это решение было принято после того, как в документах, полученных от Израиля, была обнаружена секретная информация об этих объектах.

В тот же день глава Госдепартамента США Марко Рубио выразил несогласие с требованиями Ирана о задержании и наказании Гросси. Это заявление было сделано в ответ на публикацию в иранской газете Kayhan, которая находится под контролем верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал необходимостью возобновление работы МАГАТЭ в Иране.