Макрон назвал необходимостью возобновление работы МАГАТЭ в Иране

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

Президент Франции провел телефонный разговор с главой Исламской Республики.

Макрон назвал необходимостью возобновление работы МАГАТЭ в Иране

Фото: www.globallookpress.com/Lionel Urman

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В ходе телефонного разговора, состоявшегося 29 июня, президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вопрос о ядерной программе. В ходе беседы французский лидер подчеркнул необходимость возобновления работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране.

«Сегодня состоялся новый телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я заявил ему о соблюдении рамок Договора о нераспространении ядерного оружия и скорейшем возобновлении работы МАГАТЭ в Иране для обеспечения полной прозрачности процессов», — написал Макрон в соцсети X.

Кроме того, глава Французской Республики выступил с призывом освободить французских граждан, соблюдать перемирие и вернуться к диалогу для мирного разрешения ядерного кризиса.

В воскресенье руководитель судебной системы Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи сообщил, что Исламская Республика больше не будет сотрудничать с МАГАТЭ на прежних условиях. Это решение было принято после того, как Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. Он подчеркнул, что мирный характер ядерной деятельности Ирана и ее соответствие международным нормам были подтверждены агентством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп допустил нанесение новых ударов по Ирану в случае обогащения урана.

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